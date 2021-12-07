主計總處公布最新11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84％，創下逾8年半新高紀錄；漲聲響起風勢下，正值SOGO天母店周年慶，醬油、泡麵、食用油箱購系列以超值優惠吸引民眾搶購，12月1日開檔首日即銷售一空，成周年慶意外亮點。

根據主計總處11月統計資料顯示，行政院穩定物價小組關注的17項民生重要物資中，雞蛋漲幅11.27％最為驚人，沙拉油及調理油漲幅9.49％也不惶多讓；因此，民眾趁通路打折搶購省荷包。

SOGO天母店表示，超市週慶買一送一也當紅，每日料理三餐必備的油品，日清製油零膽固醇芥籽油原價279，銷售破1000罐，西班牙橄欖油也熱銷，咖啡商品也順勢成長10％以上。

SOGO天母店周年慶壓軸登場，第二波特惠今日登場，最後倒數中，隨東北季風持續增強，搶攻冬季保暖購買潮，預料成為這波熱銷亮點；

為替消費者省荷包，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」也傾全站之力，送年末大紅包「億萬購物金」、10張0元起全站免運券，還有Switch多款夯品下殺1折起、麥當勞6塊鷄塊等暖冬點心1元瘋搶價等，並攜手26家銀行祭出最高回饋5000刷卡金，其中，國泰世華蝦皮購物聯名卡更最高回饋26％；蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰預估，雙12的業績將可較去年同期成長超過3成。