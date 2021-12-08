日本億萬富翁前澤友作8日即將前往國際太空站（ISS），距離他2023年搭乘SpaceX太空船繞月球航行的夢想更邁進一步。在啟程前一天，他幾乎壓抑不住興奮之情。

最近幾個月，前澤友作都在莫斯科近郊的一處太空中心訓練，他即將成為國際太空站超過10年來的第一位太空遊客。

路透社報導，俄羅斯的聯合號（Soyuz）MS-20太空船預定明天從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur cosmodrome）發射升空，46歲的前澤和他的助理平野陽三預定搭乘聯合號前往國際太空站。平野將紀錄整段旅程，俄國太空人米塞金（Alexander Misurkin）將與他們同行。

在這趟12天太空之旅展開前，前澤友作在貝康諾舉行的新聞發布會上表示，上太空一直是他的兒時夢想。

他表示：「我很興奮，感覺像是即將要去郊遊的小學生。我沒有想過有一天竟然能上太空，我一直很喜歡星空和天體，能夠有這次機會一圓夢想，我感到非常幸運。」

前澤友作在社群網站持續更新這趟太空之旅的準備過程，包括開箱他的太空服、進行無重力訓練等，並計劃從太空傳回更多影片。

他表示，學習俄語來和他的訓練員溝通，對他來說很辛苦，他也很期待重返地球的時候，能吃上一頓壽司大餐。

他未來也將成為第一批私人乘客，參加美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）太空船2023年繞月旅行計畫。

前澤從事電子商務致富，在2019年把他的Zozo時尚電商平台出售給日本軟銀集團（SoftBank）。他正在募集8個人，與他一起參加2023年的繞月旅行，但需要通過一連串體檢和訪問。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1101207