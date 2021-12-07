桃園市歷年公告汙染農地約342公頃，環保局自2003年針對土壤及地下水進行汙染整治工作，今年10月汙染農地全部解裂，提前達成目標，於行政院環境保護署全國績效考核中榮獲特優，3日接受環保署長張子敬頒獎表揚。

桃園市環保局長呂理德表示，桃園市工商業發展活絡，各汙染類型場址眾多且複雜，歷年公告汙染農地約342公頃，2020年努力協調工業區內地下水汙染自主改善及協助汙染追查、農地管理制度、場址分級管理制度等，努力恢復土地再利用價值，今年10月提前達成全數解列的目標。

環保局指出，市府也積極向行政院環境保護署爭取計畫經費，9月中旬啟動「桃園市農地汙染源預防管理計畫」，為期1年半，針對高汙染潛勢渠段上、下游將各佈設12處連續自動連續水質監測設備，24小時監測，以掌握水質變化情形。，針對高汙染潛勢的渠道進行24小時自動連續水質監測。

環保局表示，市府對市內各類環境汙染情形瞭若指掌，並積極推動各項土壤及地下水整治工作，獲得中央環保主管機關評比成績優異，受到讚許與肯定，未來更加持續積極推動土壤及地下水管理工作，為全體市民維護土淨水清宜居宜家的居住環境。