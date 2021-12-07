110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽經過一天休兵後，7日持續在高雄義守大學體育館熱戰，上季亞軍世新大學和台灣藝大上演一場精彩刺激的對決，首節至多落後22分的世新大學，在外籍好手丹尼爾力助下漫漫追趕，終於在第4節超前比數，最終世新76比70收下本階段預賽3連勝，台藝大則是3連勝後吞下本季首敗。

首節台藝大就給世新下馬威，最多曾以26比4領先22分，經過首節的震撼教育，世新第2節狂追分數，在中場休息時將差距縮小到只剩4分，第3節結束時，台藝大的領先只剩下2分。

決勝節開打沒多久，台藝大曹薰襄三分中的，但接下來世新打出一波17比0攻勢，反而取得雙位數領先，該節直到剩3分35秒，台藝大才由阿拉薩得分結束得分空窗期，台藝大教頭葛記豪說：「奈何第4節因為打法較不明確且單調，進攻上「斷電」而被對手追過，「真希望贏球的是我們。」

7日賽前丹尼爾UBA生涯已經累積497籃板，本戰獨攬19分、11籃板，以509記籃板突破500大關，他說：「球隊不少學長畢業離隊，我清楚必須要有更好的表現，也要好好照顧身體。和阿拉薩的對抗，我們兩個都很想勝過對方，所以都很激烈，他的速度很快，我必須要想辦法讓他慢下來。」台藝大阿拉薩則有24分、17籃板佳作。

世新大學丹尼爾19分、11籃板，達成UBA生涯500籃板里程碑。（大專體總提供）