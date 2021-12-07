中華電信7日舉行「2021年ESG供應商夥伴交流會」，由總經理郭水義親臨主持，及參與專題座談，現場共有近百家關鍵供應商響應及參與。

今年的交流會，以「永續轉型。低碳淨零」為主軸，中華電信身為電信領導企業，期望在全球倡議淨零排放，低碳轉型，及致力履行ESG（環境、社會、公司治理）的趨勢下，發揮領頭羊角色，用永續廣結盟的策略性思維，攜手供應商夥伴邁向低碳淨零的永續願景。

今年，中華電信已正式響應「台灣淨零排放倡議Net Zero 2030/2050 Initiative」，承諾將分階段達成淨零碳排放目標，為氣候變遷和ICT產業永續發展項獻一份心力。

為發揮廣大的採購影響力，中華電信率電信業之先，於2018年首度提出「永續供應鏈倡議」，更於2019年導入「供應商永續分級」制度，與《永續低碳聯盟》合作，接軌國際ESG標準，訂定符合電信業ESG的稽核規範，委託獨立第三方SGS-Taiwan進行供應商夥伴現地稽核，將供應商夥伴的ESG績效進行分級管理，並於交流會中，公開表揚績優的永續夥伴。

2021年度中華電信的永續夥伴獎項，由郭水義親自頒發「永續分級證書」給ESG表現績優的夥伴。共計8家供應商夥伴榮獲《金級證書》殊榮，包括上詮光纖通信、中華系統整合、合機電線電纜、智易科技、鼎原科技、資拓宏宇國際、精誠資訊，及擎昊科技等，今年度「ESG資訊揭露獎」則由互動資通、敦陽資訊、擎昊科技等3家供應商夥伴獲得。

至於年度「CDP最佳碳管理揭露獎」，則由中國信託金控得獎，中華電信的永續夥伴獎項，除了實際獎勵供應商提升ESG資訊透明度外，更發揮核心能力，加入CDP供應鏈專案，致力於提升供應鏈碳管理能力。績優的表現，更於上個月的2021年GCSA全球企業永續獎及TCSA台灣企業永續獎中，榮獲「供應鏈領袖獎」殊榮，力行永續廣結盟策略，打造ICT永續低碳供應鏈。

有鑑於企業淨零排放議題已成為世界趨勢及產業焦點，尤其台灣產業以出口貿易型態為主，面對這場淨零排放的賽局下，企業如何強化評估、鑑別及管理氣候風險的能力，將會被放大檢視，企業低碳轉型的能力，未來將會成為基本的「生存力」。

郭水義表示，中華電信一直秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，在永續領域上，也會用一步一腳印的精神，與各位供應商夥伴，在後疫情時代，引領台灣ICT產業邁向數位轉型，除了引領供應商夥伴掌握低碳、零碳商機外，也為全球氣候變遷及ICT產業的永續轉型作出貢獻。

此外，今年的交流會不同以往，係以專題座談形式，邀請永續低碳聯盟張順傑理事長擔任主持人，以及四位座談來賓，包括生態工法基金會董事長賀陳旦、台灣企業永續學院秘書長郭財吉、SGS-Taiwan資深營運總監鮑柏宇、郭水義，分享ICT產業要邁向淨零排放，應具備什麼樣的永續思維，在面對低碳經濟轉型期下，企業該如何掌握機會，創造低碳永續商機。

展望未來，供應鏈的永續低碳能力，將是企業提供「永續低碳產品，服務，邁向淨零排放」的重要關鍵。中華電信將持續在5G高網速、大數據、資安等技術資源的基礎下，透過強化與供應鏈的永續夥伴關係，積極推動國際化，掌握這波永續低碳轉型契機，除了跟中華電信的永續供應商夥伴一起力拚低碳商機外，也要為台灣社會創造永續、低碳及便利的數位生活。