台灣鋼鐵公會12月7日召開第22屆第1次會員代表大會，並選出新一屆理監事及理事長，中鋼董事長翁朝棟順利連任鋼鐵公會理事長。

會中並選出新的理事和監事，理事有新光鋼董事長粟明德、中龍鋼鐵董事長王錫欽、豐興董事長林大鈞、美亞副總吳倫吉、裕鐵董事長林高煌、榮剛董事長王炯棻、中鴻董事長劉敏雄、中鋼構董事黃建智、海光總經理劉明潭、燁聯副董事長郭中起、唐榮董事長吳豐盛等27名理事，監事部份則有東鋼董事長候傑騰、燁輝總經理吳林茂、允強董事長張金鈺等9人。