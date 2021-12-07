新北萬里頂樓鐵皮加蓋竄火 烈焰沖天景象駭人。

新北市萬里區中福路今（7日）下午5時40分一棟透天厝3樓鐵皮加蓋佛堂發生火警，由於火勢又急又猛，整間鐵皮屋迅速陷入火海，火舌不斷向上竄燒，景象甚為駭人，所幸消防人員及時搶救，撲滅火勢，並未造成人員傷亡。
新北市消防局第六大隊獲報派遣人車趕抵，鐵皮屋已全面燃燒，竄出大量火煙，不時傳出爆裂聲，消防人員立刻拉起水線搶救，火勢在6時3分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，所幸無人受困傷亡，起火原因火場調查人員已在調查釐清。
新北市萬里區中福路今（7日）下午5時40分一棟透天厝3樓鐵皮加蓋佛堂發生火警，由於火勢又急又猛，整間鐵皮屋迅速陷入火海，火舌不斷向上竄燒，景象甚為駭人，所幸消防人員及時搶救，撲滅火勢，並未造成人員傷亡。
新北市消防局第六大隊獲報派遣人車趕抵，鐵皮屋已全面燃燒，竄出大量火煙，不時傳出爆裂聲，消防人員立刻拉起水線搶救，火勢在6時3分撲滅，燃燒面積約20平方公尺，所幸無人受困傷亡，起火原因火場調查人員已在調查釐清。
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