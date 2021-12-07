1名女網友日前在家中突然被父親告知「我不小心把我的基因滴到床上」，讓她瞬間相當害羞，認為父親將「精液」滴到床上，對父親說「這種事就不用告訴我了好嗎」，沒想到父親之後才解釋「我的血滴到床上了啦，你在想什麼！」讓她瞬間慚愧，笑說「爸抱歉，你女兒想歪了」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前坐在家中，她的父親突然跑來對她說「欸， 我不小心把我的基因滴到床上」，她當下聽到的反應先是一頭霧水，接著感到相當害羞，父親還再次強調「我的基因啦 Gene！」，她則對父親說「這種事就不用告訴我了好嗎」，後來換成是爸爸傻眼，爸爸說「我的血滴到床上了啦，你在想什麼啊！」

女網友被父親告知「我不小心把我的基因滴到床上」，讓她相當害羞，父親之後才解釋「是我的血滴到床上了啦」。（翻攝自Dcard）

該名女網友後來得知原來父親的「基因」是指「血液」，讓她瞬間感到相當慚愧，趕緊打圓場對父親說「我以為你的尿還是口水什麼的滴到床上了勒」；她最後將此事PO在網路上，笑說「大家大概都知道我想成什麼了，拜託希望他（父親）相信我的掩飾啊」。

其他網友則留言說，「放心吧 他不會相信的」、「回他：沒事，我男友基因在我床上有很多」、「沒關係，爸爸只是想考考你知不知道」、「爸爸為什麼不能好好講話」、「笑死，爸爸也太可愛了吧，但他肯定是故意的，在告訴你不可以色色」、「看得出來妳爸在套妳的話」、「你以為是嘉明喔」。