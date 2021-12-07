陳偉霆和楊冪主演的古裝偶像劇「斛珠夫人」目前正熱播中，雖然是古裝劇，但前6集他就有八次裸著上半身的鏡頭，倒三角的精實身材更被粉絲形容是「行走的肌肉」。除了女粉流口水，最近也有不少宅男詢問醫師該如何練成「肌肉男」？名醫邱浚彥表示，除了雕塑肌肉線條之外，也可配合自體脂肪補胸肌，將自體脂肪移植入胸大肌的位置，增加胸肌的厚實感，形成壯碩的胸肌。

陳偉霆這幾年迷上健身，除了胸肌與臂肌外，也練出厚實的背肌，不少網友看到他的肌肉照後隨即陷入瘋狂，女粉絲看得直流口水，大喊：「很想摸他的肌肌！」而男粉絲就笑言，陳偉霆訓練得像「綠巨人浩克」。

完美的體態男女性都嚮往，不只有女性想要有豐滿的胸部，男性也嚮往硬挺有型的胸肌，除了穿衣好看之外，健康陽剛的氣質更加分。加上許多電影和電視劇都強調男主角的肌肉線條，讓許多女生的「審美觀」也開始改變。弱不禁風的小鮮肉不再流行，筋肉精壯的「肌肉男」往往讓女生瘋狂尖叫。

法喬維美醫美診所院長邱浚彥表示，最近幾年，到診所諮詢希望調整肌肉線條的男生的確變多了，男性的胸肌最完美的狀態是胸肌上部夠厚，中間偏平沒有凸起，胸下和腹部有明顯的分離，結實的胸肌中間會有線條，中縫兩側肌肉和整個胸肌的厚度一致。

現代人因為生活、飲食習慣，讓原有的肌肉上方堆起一層脂肪，或是明明勤於在健身房苦練，卻練不出壯碩的胸肌，邱浚彥指出，除了運動之外，利用超音波手術吸引系統。可以沿著肌肉的線條做雕塑，將脂肪厚度打薄，讓肌肉線條顯現出來。男性身材雕塑較常見的項目有人魚線、馬甲線、六塊腹肌、胸肌等。除了雕塑肌肉線條之外，也可配合自體脂肪補胸肌，將自體脂肪移植入胸大肌的位置，增加胸肌的厚實感，形成壯碩的胸肌。術後也需配合適當的飲食控制及運動健身，才能讓肌肉線條更加明顯。

另外，天氣冷民眾愛吃火鍋等高熱量的食物，最近諮詢抽脂的民眾也變多了，有網友在網路上分享超音波抽脂的經驗，它是使用音波頻率先分離脂肪、乳糜化脂肪細胞，再將已經乳化成液狀的脂肪經由專利的引流管輕鬆吸出，跟一般的傳統抽脂是直接把脂肪抽出來完全不一樣！

女網說分享說，她現在就是一個螞蟻腰的狀態，腰部線條根本看不出有經過手術，而且還看得出有馬甲線！