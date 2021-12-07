2021台灣國際智慧能源周將於8日在台北南港展覽館二館登場，英國在台辦事處將率領英國離岸風電產業供應鏈業者，參與台灣國際風力能源展，屆時總統蔡英文也將到場致詞。

英國在台辦事處表示，本次風力能源展將分享英國在離岸風電產業的相關創新技術及風場運維專業。這是英國首次在台灣國際智慧能源周設立英國主題館展區，展示英國在離岸風電供應鏈產業的最新發展，實際展現英國深耕台灣再生能源與離岸風電產業的強大意願與合作發展承諾。

英國是離岸風電的世界領先者，擁有全球最大的離岸風電裝機容量。英國與台灣在再生能源相關產業的合作已有將近20年的交流經驗，特別是在離岸風電產業方面。自2004年起，英國在台辦事處與台灣產官學界持續分享英國在能源政策制定、產業供應鏈生成與發展、以及創新研發等實務經驗。

英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)?將在12月8日偕同英國離岸風電供應鏈產業代表一起為英國館開幕，歡迎台灣能源相關業者蒞臨英國館參觀指導。