迎接雙12振興年終慶，全國電子（6281）12月8日至14日暖心回饋，祭出全館家電九折，限時最高25％回饋，綁定LINE會員，扭轉派對天天玩，海量折價券天天一起Play，天天折5000元，還有原廠最高回饋8000元，全國電子同時聯手銀行滿額回饋，讓消費者可以精打細算，雙12來全國電子買就對了。

考慮到最近東北季風增強寒流來襲，全國電子提醒消費者趁貨物稅減徵的優惠期間，入手冷暖空調，一機四季均可使用更方便。像是東元變頻冷暖空調暖心價84折起，再享好禮五選一，貨物稅減徵可退2000元，週末環保日再省2000元，整體相當於享有25％回饋，冬天小資族也可考慮攜帶方便的桌上型電暖器，隨身帶著走，聲寶10吋紅外線電暖氣，76折暖心甜甜價1288元（市價1688元）。

12月同時是溫馨歡聚的季節，打開冰箱搖身變出一桌豐盛料理與家人相聚是最幸福的時刻，全國電子為消費者精打細算，大冰箱下殺13000元，冬天必備的洗脫烘洗衣機直接為你省萬元。

16家銀行聯手回饋，全國電子銀行禮最高回饋5000元，使用花旗銀行購買冰箱、洗衣機、iphone 13系列商品分期滿額現場直接送500元現金折價券；即日起至2022年2月28日刷中信卡尊享九期0利率，單筆消費滿35000元再送500元；12月31日前振興五倍券數位綁定Pi拍錢包滿20000萬元回饋500P，11月25日至12月22日街口支付最高享8％回饋。