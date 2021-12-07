花蓮有一處神秘的摩里沙卡，你知道她的美麗的故事嗎？而你曾否聴過台灣歌謠、京劇也能用長笛演奏？東華公共事務研究學會將于本月19日上午十時靑色山脈舉辦精彩的人文講座與長笛音樂分享，由於人文故事精彩，音樂內涵豐富，歡迎線上報名參加。

金鐘、金曲獎雙料得主、跨界音樂創作長笛百變天后華姵音樂家也將前來獻藝，因演奏精湛，將為寒冬注入暖流。(戴志揚翻攝)

成立邁入十七年的東華公共事務研究學會，今年「名家講堂」難得邀請到國立東華大學人文社會科學學院院長王鴻濬，上午10時分享「戀戀摩里沙卡─林田山林業史」新著。同時邀請金鐘、金曲獎雙料得主、跨界音樂創作長笛百變天后華姵音樂家，于上午11時前來獻藝，因演奏精湛，將為寒冬注入暖流。

王鴻濬教授長期投身林業研究，學術著作出眾，105年出版《1922年無盡藏的大發現-哈崙百年林業史》著作，之後出版的《森林．部落．人 - 太魯閣林業史》，榮獲108年度國史館臺灣文獻館獎勵出版文獻書刊佳作，這次他的新著「戀戀摩里沙卡─林田山林業史」，更受到大家喜愛和關注。

愛樂101室內樂團團長音樂家華姵，畢業於法國師範高等音樂學院獲長笛與室內樂雙碩士，返台後致力關心偏鄉音樂教育，更參與舞台劇、廣播、電視等文藝知性節目，因紮實演奏才華，摘下第51屆廣播金鐘非流行音樂主持人獎、第28屆傳藝金曲奬宗教長笛演奏專輯雙料得主，獲「長笛百變天后」榮銜。

「只要聽我吹長笛，你就會懂了。」華姵結合法國長笛現代技藝，第一首演奏鄧雨賢大師「四月望雨」的長笛樂聲版，藉由笛聲演繹四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花，傳達臺灣歌謠內蘊深長的豐沛情感。第二首華姵專輯<<還我一個青。白>>曲名「鬥法」，樂音悠揚流轉，彷彿用盡全身氣力訴盡生命的喜怒哀樂。

學會表示，原訂今年五月中旬舉辦第九屆第一次會員大會暨理監事聯會議，由於年中受疫情影響，延至今年12月19日（星期日）上午11時30分在青色山脈舉行，因應疫情且配合實名制，請報名參加會員或朋友填上姓名與手機電話，熱忱歡迎會員回娘家參加優質的人文講座與音樂分享活動。