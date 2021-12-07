中央氣象局表示，明天(8日)東北季風影響，北、東北部氣溫稍降，平地早晚低溫約15度，周四(9日)起東北季風減弱，北部及東北部氣溫將逐日回升，下一波冷空氣下周一、二報到，北部及東北部天氣再度轉涼，多數地區的低溫大致在15-17度徘徊，不過輻射冷卻作用之下，空曠地區恐有10-11度的極端低溫出現。

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氣象粉專《天氣即時預報》指出，本周天氣呈現先涼冷、後回溫，明天新一波東北季風增強，少量冷空氣影響，預測明天清晨低溫將比今天略低1、2度，西半部及東北部14至16度，東部及東南部約17、18度，略感涼冷；降雨方面，主要是迎風面的東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫小雨，其他地區為多雲到晴。

7至8日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四至下周日(9日至12日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫將逐日稍回升，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部及大台北地區有局部、零星短暫雨。

下周一(13日)東北季風增強，下周二(14日)東北季風影響，北部及東北部天氣再度轉涼，其他地區早晚亦較涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。多數地區的低溫大致在15至17度徘徊，不過輻射冷卻作用之下，空曠地區清晨仍可能出現10-11度的極端低溫。

15日至17日東北季風減弱，各地氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。