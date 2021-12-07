嘉義市7日宣布推出「期間限定莫德納疫苗接種」方案，以200元禮券加贈品方式，鼓勵民眾周末把握時間前往大賣場與百貨公司接種莫德納疫苗，配合賣場、百貨商場還加碼送電影交換券、百元好食券，祭好康吸引民眾接種疫苗。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，11日下午2點到晚間8點分別在博東路家樂福北門店、博愛路家樂福嘉義店設接種站，符合接種資格的民眾將獲贈200元禮券，另家樂福也會各提供100組飲料與麵包給接種民眾。

12日為百貨公司日，衛生局將請聖馬爾定醫院在秀泰影城旁的徒步區，陽明醫院在遠東百貨公司6樓特賣中心提供接種服務，除200元禮券外，秀泰影城將贈送電影交換券1張，遠東百貨則提供150分100元面額的餐廳好食券

廖育瑋說，200元禮券限量3000分，且一律免預約，隨到隨打，民眾只要帶健保卡，施打2、3劑另需出示黃卡，可把握時間前往接種莫德納疫苗。

嘉義市期間限定莫德納疫苗接種方案

場次：

12／11(周六)

地點：

家樂福北門店（博東路）

家樂福嘉義店（博愛路）

時間：14：00-20：00

贈送200元禮券及各100組飲料＋麵包(送完為止)

12／12(周日)

地點：秀泰影城旁邊徒步區

時間：11：00-18：00

贈送： 200元禮券及秀泰影城電影交換券乙張(送完為止)

地點：遠東百貨公司6樓特賣中心

時間：14：00-18：00

贈送：200元禮券及150份遠東百貨餐廳好食券100元(送完為止)

疫苗種類：莫德納

接種對象：

18歲以上從未施打第一劑

第一劑施打莫德納疫莫德納苗滿4週

第一劑施打AZ疫苗滿8週

第二劑施打COVID-19疫苗滿5個月

攜帶證件：攜帶健保卡(免預約)、(施打2、3劑另需攜帶黃卡)