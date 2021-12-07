亞太和平研究基金會董事長許信良今出席城鄉改造環境保護基金會主辦「大赦倡議運動」中表示，作為一個台灣民主運動的老兵，感概就是，年輕的一代不認為台灣的責任就是改變、影響中國，他覺得，沒有這種觀念，是政治的隱憂。

他說，他們這一代的，包括張俊宏、施明德，跟後來年紀比他們更小的一代，最大差別就在這裡，他們認為，台灣的責任就是要去改變中國，讓中國走向民主，中國民主，台灣才會安全，這是基於國家安全及歷史責任。

許信良表示，全世界都沒有辦法讓中國民主，只有台灣能讓中國民主。台灣民主一定可以影響中國大陸民主，甚至促成大陸民主化。

政治評論家范疇則認為，最近都看到台灣又再度進入了一次政黨對決，互挖根底的風潮；不管國際形勢如何發展，無論美國、中國的衝突如何收場、無論台灣將來叫做什麼名稱，台灣的正道都只有一條，就是放下舊情、舊恨，重新合理的設置台灣的資源，80％的精力花在向前看，向後看不能超過2％，僅此一途別無他。

他認為，中共通過統戰等，這不是新聞、台灣自己自動的跳到這個矛盾當中。自己激化自己，這才是新聞。大家都知道，民進黨給國民黨的罪名的標籤、自然就是親中，甚至於通敵，而民進黨被國民黨最新貼的標籤就是最近所謂的線民風波，這個風波不要小看，最近幾天發生的社會事件，如果去深究的話，都可以沿著這個線索，一直往上溯源就是情治治國，還有兩黨共業的問題。

他說，他覺得最可悲的是，台灣社會看不到和解是新台灣的基礎，不僅一般人沒看到，連續三屆的法學出身的總統，都沒有看到或者選擇不看到；通過法治下的和解，告別蔣經國的棋盤實現有邊際的轉型公義，台灣人還有最後一次機會，就2022及2024兩場選舉。但是坦白講他不知道。有多少政治、人物、企業界、人物媒體界人士看得懂個局。