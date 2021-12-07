全台首家萬豪國際集團旗下品牌－萬楓酒店，2018年進軍台灣、插旗台中屆滿三週年，多年來深受高科技業、國旅散客的青睞，10、11月無論住房與餐飲業績、均創下開業三年來的佳績！瑞士籍新任總經理丹尼爾表示，隨著年終尾牙旺季到來，看準「微型尾牙」的趨勢及需求，鎖定小型企業主或工作室，推出1桌即可預訂的春酒尾牙專案，目前已接獲大量詢問預訂電話。

台中萬楓酒店業主沿用建設公司背景建築藝術五項硬體，三大軟體對接萬豪國際集團酒店籌設標準，精心打造131間客房，採用溫暖的大地色系，全棟客房皆採用MML瑪摩麗磁木紋磚鋪設，一路從門口鋪設到浴室，讓房間整體視覺更加寬敞；房間的燈光及色調皆經過專業設計團隊精心搭配，營造出溫暖、舒適的氛圍；酒店大廳集前台、商務、社交、網路等多功能於一體，流暢的動線設計規劃為賓客帶來高效的商旅體驗，打造中台灣商務酒店標杆。

台中萬楓酒店在迎接三週年慶之際，敦聘瑞士籍總經理丹尼爾履新。丹尼爾先後任職於瑞士莫凡彼飯店、泰國普吉島斯萊特飯店、泰國曼谷夢幻酒店、中國柳州麗笙酒店、泰國普吉島普爾曼阿卡迪亞尼頓海灘渡假村飯店、塞席爾凱賓斯基度假村飯店，2017年正式加入萬豪酒店集團旗下品牌-三亞海棠灣禦海棠豪華精選度假酒店，擁有20年以上的酒店管理資歷，奠定其領導管理的卓越能力。

丹尼爾今年就任後即面臨疫情最嚴峻時期，他帶領團隊穩定局面，快速調整營運策略、降低風險、提供客制化的服務項目，並提供每位員工超過70小時的線上培訓計畫，並持「擁抱變化」的理念，用心搭建高層主管與一線基層同仁的溝通橋樑，面對面傾聽各層級員工的建議，快速修正未來三至五個月的計畫，提高團隊的內聚力。

丹尼爾表示，近期搭上國旅需求逐漸復甦，加上五倍振興券的刺激及業主的全力支持，台中萬楓酒店在10、11月創下開業三年來的佳績！針對Q4及明年Q1的營運，今年9月推出新菜單，結合在地食材，向饕客們展示中、西合併的獨特美味料理；同時看準年底「微型尾牙」的需求，鎖定小型企業或工作室，推出1桌即可預訂的春酒尾牙專案搶市。

丹尼爾進一步表示，未來努力帶領團隊繼續創造好成績的同時，也將持續開拓國旅市場及MICE等多元化客群，藉由其不同類型的國際飯店管理經歷，為團隊注入國際新視野，引領台中萬楓酒店持續穩定發展。

值得一提的是，台中萬楓酒店近年來創下多項佳績，如全天候開放餐廳「The Dining Room 楓橋餐廳」，以開放式廚房概念為設計，提供豐富多樣的自助式早餐，與特色國際與亞洲料理午晚餐單點菜單，2020年獲選為「台北．台中米其林指南 2020」推薦住宿黑1房榮譽。

台中萬楓酒店2021年成為全台第一間有「星巴克咖啡服務自助吧」進駐的酒店，每天提供新鮮濃縮烘焙咖啡豆所製成的飲品，24小時提供商務客與休閒旅客購買及品嚐高質量的「星」級咖啡；2021年首度推出台中萬楓品牌啤酒禮盒，開賣不到10天就完售。

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