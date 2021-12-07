電源廠全漢受惠網通、電競、工業電腦的電源需求暢旺，11月營收為14.51億元，第四季營收的確維持在第三季的高點，而前3季EPS也以3元創下近幾年來同期新高。全漢表示，目前訂單能見度約有3個月，對明年營運審慎樂觀，將透過提高新產品與高功率大瓦數電源營收占比，力拚明年獲利成長性優於營收成長性。

全漢8日舉行法說會，第三季稅後獲利為2.94億元，季增87.3％，前三季稅後獲利為5.61億元、年增3.9％，EPS為3元，毛利率14.48％、優於去年同期的14％。全漢先前曾表示第四季營收可望維持在第三季的旺季水準，以11月營收14.51億元，營收月增率為1.12％、年增率為5.51％來說，的確是維持在旺季水準，累計前11月營收154.11億元，年增13.5％。

全漢今年受惠於網通、電競、工業電腦用電源，全漢表示，高速運算大瓦特數電源、以5G通訊協定運作的設備用電源、新能源電池的儲能和充電器市場等需求，都將成為明年全漢營運動能來源，除此之外，全漢充電器也已打入世界前三歐系電動載具大廠，未來會策略性和電池模組廠合作，繼續擴大在電動載具市場的經營。

全漢進一步指出，PC與伺服器電源將走向兩極化，也就是一般文書用的PC電源、是因應高效、圖形運算的電源，尤其在電競和元宇宙需求下，算力會高速的成長，需要更多高算力伺服器電源，而明年英特爾新處理器上市可望帶動換機潮，其中電源設計規範也將採用12VO規格，主打能與系統互動之高功率節能的電源設計，都是全漢PC電源的機會。

而5G商機也是全漢看好的領域，全漢耕耘的市場是通訊協作系統從IOT、交換機、基站、閘道器都以5G溝通的產品電源，全漢表示，這個市場的特性是白牌化、破碎化、軟體化、小型化，全漢針對5G通訊協作系統的各個應用層的設備都有和歐、美、中大廠早期合作開發電源的經驗，可以供給白牌設備商，預期明年仍然會成長。

在新能源電池的儲能和充電器市場方面，全漢表示，很多移動載具都從燃油動力改為電動機驅動，會有相當多的電池組、充電器的需求，這些載具不是乘客用汽車、而是商用載具，但也是有一定數量和品質的要求，全漢目前已經打入世界前三歐系電動載具大廠，未來也會策略性和電池模組廠合作，繼續擴大相關業務。