遊戲廠商鈊象（3293）公告11月自結損益，單月稅前EPS為6.70元，較上月7.22元衰退。累計今年前11個月，鈊象每股稅前盈餘為74.62元。11月營收達9.16億元，年增23.38％，惟月減一成，單月營收寫下今年次低。累計今年前11個月營收達103.9億元，突破百億元大關，年增36.5％。

鈊象11月營業淨利4.72億元、稅前淨利4.75億元。以前三季稅後表現來看，今年前三季稅後淨利35.53億元，較去年同期25億元大增42％，前三季累計每股稅後盈餘為50.44元，寫下歷史新高表現。

以11月公告最新的營收占比中，目前鈊象網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為92％及8％。主要產品線分為6大網路遊戲以及商用機台，網路遊戲分別包括金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺等，今年仍然維持穩健長。

而在商用機台部分，今年在幾項重量級產品推出以及海外市場帶動下，加上疫情趨緩帶動，商用機台有不錯表現。11月時鈊象也參與廣州神州遊樂展（GTI），透過代理商展出最新商用機台，包括如狂野飆車、機甲2、奧特曼系列變身大決戰等。先前鈊象在法說會上表示，整體來說，整體商用遊戲機下半年的營收表現，將與上半年相當。

而展望接下來營運，鈊象也將推出全新音樂新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」。該款手遊將先以台灣為主要發行市場，預計將在明年寒假搭上旺季效應進行推廣。

「唯舞獨尊」過去在端遊時代累積不少忠實玩家，是知名IP，預期推出之後，將透過經典IP的吸引力，再吸引老玩家回流。該遊戲預期將在寒假以及農曆新年期間推廣，為鈊象手遊營運添加新動能。

至於美國遊戲授權業務部分，鈊象董事長李柯柱先前在法說會上表示，過去公司在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成。但因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭。受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直維無法向上突破。因此，明年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻占到的四成市占率。