中新網報導，今天（12月7日）下午，中國太空人科研訓練中心在北京航天城舉行神舟十二號太空人與記者見面會。三名太空人表示，身體恢復達到預期。這是神舟十二號太空人返回地球後，首次與媒體和公眾正式見面。

神舟十二號為中國載人太空工程發射的第12艘飛船，是太空站關鍵技術驗證階段第四次飛行任務，也是太空站階段首次載人飛行任務。今年6月17日9時22分，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名太空人搭乘神州十二號順利升空，完成3個月的太空任務後，9月17日13時30分許，神十二返回艙在東風著陸場安全降落。

見面會上，大隊長景海鵬介紹了太空人返回後的恢復情況及後續打算。據他介紹，太空人飛行正常返回後的恢復期，主要分為：隔離恢復階段、療養恢復階段、恢復觀察階段三個階段實施。

截至目前，太空人已完成第二階段工作。從整體來看，太空人情緒穩定、心理狀態良好，體重穩定在飛行前水平，肌肉力量、耐力和運動心肺功能儲備得到了進一步恢復，達到了預期效果。接下來，已全面轉入恢復觀察階段。待完成任務返回後恢復健康評估總結後，3名太空人將轉入正常訓練工作。

《北京日報》報導，見面會上，太空人就駐留太空站階段和返回後的相關情況答記者問。

★聶海勝：不會因榮譽和成績停止前進的腳步

聶海勝是首位在太空駐留超過100天的中國航天員，已經執行了3次載人飛行任務。在見面會現場，聶海勝表示，雖然已經取得了一些榮譽和成績，但每次任務完成後他都會告訴自己，不能讓沈甸甸的榮譽和成績停止了自己前進的腳步，也不能因年齡的增長而放鬆要求、降低標準。

聶海勝表示，「我們全體太空人一心只為飛天、一生只為飛天，在完成返回後恢復任務後，我將繼續保持飛天使命，心態歸零、投入訓練，標準不降、力度不減，學習更多新的知識，掌握更多新的技能，永遠做新時代中國太空事業的奮鬥者、攀登者。」

談及3個月的太空生活，聶海勝表示，3個月的時間很漫長、也很短暫，留下了彌足珍貴的記憶。在他執行的三次航天任務中，每次的感觸和體會都不相同，太空人在太空的生活工作環境越來越好、安全可靠性越來越高、活動空間越來越大、航天食品越來越豐富。

「這背後凝結著廣大航天科技工作者的智慧和心血，讓我們向世界展示中國人強大的智慧和力量。」聶海勝說。

★劉伯明：「領跑第一棒」是壓力也是榮譽

作為神舟十二號出艙「領跑第一棒」的劉伯明表示，領跑第一棒有壓力，更是一種榮譽，「既然選擇了太空，就只顧風雨兼程」。他表示，飛行中不可避免會遇到許多未知的挑戰，滄海橫流，方顯英雄本色。

在返回地面後，劉伯明與所有科研人員進行了深入交流，提出了一些意見和建議，並將在外太空寫的總結和飛行體會與大隊所有戰友進行了分享，「這也是我們團隊帶給太空人的重要禮物」。

對於第一次出艙的感受，劉伯明用「興奮、激動、震撼」來概括，第二次出艙則「更加從容、淡定」。他表示，本次飛行更近距離領略了外太空的奇妙感受，堅信會有更多的中國身影出現在外太空。

★湯洪波：出艙前一晚我睡得特別香

回憶起出艙前的準備工作，湯洪波表示，在出艙前最考驗人的，是大約一周左右的出艙準備過程。經過幾次和地面的協同測試，他對服裝的狀態和自己的準備都特別有信心，「那天晚上我睡得特別香」。

「第一次出艙達到了7個小時，我們太空人和艙外太空服都很好地經受住了考驗。」出艙過程中，湯洪波看到了令他心曠神怡的美景，「彷彿置身於科幻大片的環境，終生難忘。」