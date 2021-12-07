台灣女籃傳奇、現任T1聯盟會長錢薇娟7日受邀出席生生優動運動物理治療診所忠孝新生分院的開幕儀式，透露這幾年深受慢性疼痛所苦，尤其是3次膝蓋手術後留下的舊傷仍隱隱作痛，強烈建議受傷的球員應重視疼痛，甚至應接受包含增生療法、徒手治療、運動治療整合性療法，以全面的緩解及預防慢性疼痛發生。

錢薇娟認為籃球算是最容易出現運動傷害的球類運動，以往運動員多半是透過消炎止痛藥或開刀修復患處，她認為這樣的療法治標不治本，更會降低身體的肌力及柔軟度，對於運動員是極大的職業傷害。甚至早期的的教練常會叮嚀她：「要跟傷痛相處成長並戰勝傷痛，這是運動員的最高境界。」

然而而隨著體力衰退、運動量減少，運動傷害所導致的「慢性疼痛」會慢慢湧現。錢薇娟表示在退役後，肩頸、膝蓋、腰椎、膝蓋等部位的疼痛才陸續顯現，尤其是蹲下的動作對她來說很辛苦，有時甚至懷疑自己的身體機能是不是比一般民眾還要糟糕？

錢薇娟指出，給予台灣優秀球員健全、永續經營的職籃環境，正是她接下T1聯盟的核心理念，其中也包含了提高球員對於運動傷害的關注，藉此延續球員的職涯年齡。她也分享到過去也曾陪同球員進行多次疼痛治療，效果顯著，對於此次新院的體驗，她表示十分期待並強調想再回到球場繼續打球。

運動傷害治療形式的進步，也激勵著錢薇娟，繼續貢獻更多力量，營造更好的職籃環境。錢薇娟盼球員們都能在築夢的同時珍惜自身健康，若出現僵硬、疼痛等症狀，應及早治療，避免引發慢性疼痛，導致不可逆的職業傷害。錢薇娟提醒球員們，必須重視運動傷害帶來的疼痛並積極面對，才能使籃球生涯走得更遠。