法務部7日公布人事案，司法官學院院長蔡碧玉因代理院長1年任滿，將升任最高檢察署主任檢察官，遺缺由法務部主祕柯麗鈴接任，另法務部參事顏迺偉升任法務部主秘，行政院已核定3人人事案，定於下周一交接。

另外，法務部綜合規劃司司長林麗瑩因有意歸建台灣高檢署檢察官，因此綜規司司長將出缺，以及法務部國際及兩岸法律司司長迄今未補，再加上顏迺偉的法務部參事遺缺，法務部近日將進行下一波的人事案。

司法官學院21期結業的蔡碧玉，2016年卸任北檢檢察長後，接任司法官學院院長，之後職缺調最高檢察署檢察官，繼續代理司法官學院院長，由於她代理1年的期限屆滿，將歸建最高檢察署。法務部認為蔡在司法官學院院長任內，績效卓著，因此調升為最高檢察署主任檢察官。

至於司法官學院院長一職，則由法務部主祕柯麗鈴接任，柯是司法官學院23期結業，今年5月才由基隆地檢署檢察長升任法務部主秘，擔任主祕只有7個月。