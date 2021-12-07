在生活和工作中，我們總會遇到許多困難，單單靠自己是無法解決的，常常需要朋友的幫助。運勢命理網站《靈匣網》近日分享，白羊座、天秤座、射手座、摩羯座、獅子座的人一生不缺朋友，在職場上貴人多，事業順利。

白羊座

白羊樂觀和熱情的性格讓他們很容易就交到朋友，會吸引身邊很多人。白羊喜歡有挑戰的東西，總是積極的嘗試，但當嘗試一個新的事物時，總是有困難的，這時白羊的朋友會主動地幫助白羊解決問題。因為平時白羊樂於助人，身邊的朋友都多多少少得到過白羊的幫助，所以當白羊有困難的時候，他的朋友們是非常願意幫忙的。而且白羊幫助人不求回報，就是真心，這點讓人很感動。

天秤座

天秤交友是很真誠的，他們溫柔的性格會讓朋友感到很舒服，而且天秤在與朋友的交談中，總是會認真的傾聽，天秤的耐心會讓對方敞開心扉，所以天秤的朋友們都是純真的友誼。天秤重視自己的朋友，因為他們認為遇到就是緣分，這緣分要好好珍惜，當天秤遇到困難的時候，朋友們就會站出來與天秤一起分擔，他們是有福同享有難同當。在事業上，當機會來臨的時候天秤的朋友就會積極的把天秤往上送，貴人對天秤來說是很重要的。

射手座

射手是一個有抱負的星座，當然，他們的抱負不一定是在工作上，大多數是想要追求人生的意義，追求人生的精彩，所以射手會積極的去嘗試許多新鮮的東西，還特別喜歡旅遊。這就使得射手會廣泛的交友，同時射手是一個樂於助人的人，射手會隨手幫助許多人，他們心裡可能不在意，認為只是舉手之勞，可對方卻不會這麼覺得。因此射手常常會有意外的驚喜，來自「外人」的幫助，射手得到朋友的幫助，主要是集中在射手成家生子之後的這段時間裡。這段時間是射手壓力最大的時間，因為朋友在各方面的幫助讓射手輕鬆許多。

摩羯座

摩羯是一個很踏實的星座，他們對人真誠，沒有小心思，非常的正直。摩羯不屑於與那些小人為伍，也特別討厭這種事情，這樣的性格讓摩羯交到許多與他一樣正直的朋友。摩羯平時在工作中非常勤勞，他們也不炫耀，比如這件事情的成功少不了我之類的，短時間內摩羯可能會遭到別人的打壓，但時間長了上司自然會發現摩羯的優秀。而且有了朋友的幫助，許多工作上的難關對摩羯來說就不是問題了。

獅子座

獅子在生活和工作中確實會有些強勢，讓人感到不舒服，但是獅子的大氣掩飾了這個缺點。獅子做事總是從大局出發，顧全大局，自己有些小損失都不重要，獅子不介意吃虧的性格讓他們交到許多朋友。不是說這些朋友都是喜歡佔便宜，而是他們認為與獅子相處很舒服，獅子會憑借自己的能力得到朋友的尊重，稱贊。在職場上獅子會遇到很多貴人，他們欣賞獅子的豁達和大氣，給予獅子或大或小的幫助。