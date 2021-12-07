全台周年慶促銷陸續結束，各家百貨拚歲末耶誕跨年檔期，除了佈置耶誕節慶氣氛吸客，百貨龍頭新光三越更是帶頭衝，延續以往會員回娘家回饋，今年同步針對會員扣點、新會員與持五倍券均有千元紅包可拿；千元電子抵用券幾乎可全館消費抵用，預計歲末千元大紅包預算高達2億元。

新光三越全台周年慶已在5日全數結束，總體業績符合預期目標約在204億元，為力拚全年業績突破800億元，不僅延續往年推出會員回娘家優惠大回饋，同時加碼三重送，8日起至26日推出耶誕歡樂送，加碼送出三重千元大紅包，包括百萬會員只要扣10點會員點數免消費直接獲得1000元電子抵用金、扣1000點可獲得10000元電子抵用金，每個門檻皆可兌換3次，而第二大禮包則是新會員入會亦可直接獲得1000元電子抵用金，此外，持五倍券單筆消費1000元亦可兌換1000元電子抵用金，估計全台限量千元紅包20萬份。

同時會員回娘家，則是為感謝百萬會員，推出扣點數兌換多款獨家嚴選夯品，包括扣2000點會員點數即可兌換東京必買最強代表的東京芭娜娜東京香蕉禮盒、扣3000點會員點數可兌換超人氣網購港式蘿蔔糕的梁家瘋味經典熱賣組、扣3500點會員點數可兌換曾創出一日賣出過萬件驚人記錄的Baked Mallow烤棉花糖甜餅、扣4500點會員點數可帶手東京超人氣伴手禮-楓糖奶油餅乾THE Maple Mania等超人氣必吃美食，台南新天地更聯手新光影城推出扣77777點會員點數即可獨享耶誕跨年限定影城包廳服務，以及台中中港店扣點直接兌換ESTEE LAUDER明星粉底無敵霜體驗組、KIEHLS明星大禮包組等。