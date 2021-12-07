沙國國營石油公司Saudi Aramco6日宣布，該公司同意出售旗下天然氣管線業務49％持股給資產管理公司貝萊德（BlackRock）與沙國政府支持的Hassana投資公司為首的集團，此交易案價值高達155億美元。這是該石油巨擘將廣大能源基建變現的最新舉措。
Aramco表示，他們已成立子公司Aramco Gas Pipelines（AGP），後者將取得Aramco天然氣管道租用權。Aramco同意將AGP49％持股賣給包括貝萊德與Hassana帶頭的集團，自己則保留51％持股。
近幾年來，沙國透過一系列出售石油資產權益的動作，試圖取得更多資金以填補財政赤字缺口，並籌措經濟轉型經費。
今年4月時，Aramco以124億美元價格將石油管線業務約49％持股賣給私募公司EIG Global Energy Partners帶頭的集團，顯示沙國多年來堅持「石油儲備與相關基建為戰略資產」的立場逐漸鬆動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。