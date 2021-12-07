沙國國營石油公司Saudi Aramco6日宣布，該公司同意出售旗下天然氣管線業務49％持股給資產管理公司貝萊德（BlackRock）與沙國政府支持的Hassana投資公司為首的集團，此交易案價值高達155億美元。這是該石油巨擘將廣大能源基建變現的最新舉措。

Aramco表示，他們已成立子公司Aramco Gas Pipelines（AGP），後者將取得Aramco天然氣管道租用權。Aramco同意將AGP49％持股賣給包括貝萊德與Hassana帶頭的集團，自己則保留51％持股。

近幾年來，沙國透過一系列出售石油資產權益的動作，試圖取得更多資金以填補財政赤字缺口，並籌措經濟轉型經費。

今年4月時，Aramco以124億美元價格將石油管線業務約49％持股賣給私募公司EIG Global Energy Partners帶頭的集團，顯示沙國多年來堅持「石油儲備與相關基建為戰略資產」的立場逐漸鬆動。