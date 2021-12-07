對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞今(7)日再遭爆料，於2020年時曾和民進黨立委范雲、鍾佳濱、郭國文、民眾黨立委邱臣遠聚餐，引發各界關注。當日幾人聚餐的照片曝光後，名嘴李正皓直言，他們聚餐的地點是位於台北民生社區的某知名台菜餐廳，且這頓飯沒有一萬元吃不下來，「林秉樞手上真的有點錢」。

郭國文指出，這場餐敘是范雲邀約自己和鍾佳濱，因過去大家都是學運世代，現場就只是閒話家常。因為在席間，林秉樞剛好來電，之前林又提過很欣賞范雲，所以就問林要不要一起過來，結果他就跑過來了。

范雲表示，當天主要是學運老朋友聚會，自己事先不知道林秉樞會到，這場飯局跟平常聚會沒太大不同，對自己來說，林秉樞是博士生，有點像學術後輩。但重要的是，應該譴責親密關係暴力、拿私密影像威脅的行為，而不是認不認識。

對此，李正皓今天(7日)在臉書上表示，林秉樞手上真的有點錢，身為一個美食家，一眼看出聚餐的地點就是位於民生社區的知名台菜餐廳包廂。他更指出，該餐廳2014年開業，擅長將台式料理與法國香檳結合，今年榮獲米其林一星餐廳，這頓「便飯」光是桌上的菜加上酒，沒有一萬塊絕對吃不下來。

網友們也留言回應，「朱門酒肉臭。一頓飯萬把塊」、「照到相片的人都慘了」、「拍這種照片，騙到人所獲得的效益遠比餐費高 只能說他真的精算師」。