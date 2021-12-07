林秉樞日前對民進黨立委高嘉瑜施暴，引起政壇譁然，更意外扯出他與綠營民代關係匪淺。有媒體今曝光一張林秉樞和綠委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠的合照，其中林秉樞坐在「C位」，再度掀起討論。對此，前民進黨立委郭正亮透露自己最近聽到「一個消息」，宅神朱學恒聽完後直呼「這是獨家內幕消息」。

據《鏡週刊》7日報導，林秉樞常與政界人士攀關係，甚至拍照留念以彰顯其政治人脈，據讀者提供一張照片指出，林在2020年曾做東，邀請郭國文、鍾佳濱、范雲及邱臣遠一起吃飯。對此，鐘佳濱表示僅受邀參加，並找以前認識的邱臣遠一起來，但不記得席間有無林秉樞，之後也沒和林聯繫；邱臣遠說自己不認識林，也對林完全沒印象，餐敘後也未與林聯絡；

對於媒體公布的照片，郭國文表示當天聚餐是范雲約的；范雲則強調，那是第一次認識林秉樞，是透過其他立委介紹才認識林秉樞，當天主要是學運老朋友聚會，事前不知道林秉樞會出席，而該餐敘與平常聚會沒太大不同。

郭國文今上午回應媒體時則表示，當天是范雲約的飯局，因過去林秉樞曾向他提過欣賞范雲，當時剛好林打電話過來，就問林要不要一起吃飯，林也因此出現在飯局上。

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郭正亮今(7日)上「宅神」朱學恒臉書直播，談及周刊爆出的新照片及林秉樞案件看法，被朱學恒問及林秉樞為何能坐C位，郭正亮表示，那場聚餐的費用應該是林秉樞出的，林秉樞希望照片能拍成那個樣子，且林跟郭國文熟，所以從照片中可見他手攬著郭國文。

郭正亮提到，自己不是新系，所以不認識林秉樞，朱學恒提到，「鍾佳濱是新系，范雲算英系但親近新潮流，你(郭正亮)會隨便去吃一個不熟的人作東的飯局嗎？以范雲的說法為例」。郭正亮回答「不會，會問是誰作東，如果不認識就不會去」。

朱學恒再問，「所以足見去參加那場聚餐的人，對林秉樞都有相當程度信任？」郭正亮說，應該是說，他們相信林是郭國文的朋友，郭國文也願意幫他背書。郭正亮接著說，自己有聽到一個訊息，郭國文跟台南市議員謝龍介在2019年臺南市第二選舉區立委補選那次，林秉樞有幫忙。

朱學恒語帶驚訝表示，「郭正亮不經意地講出一個獨家，這段目前為止沒出現在任何媒體上，那這之中是不是有網軍呢？」郭正亮解釋，「今天討論林秉樞，郭國文不是主角啦」。