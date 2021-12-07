台中一名陳姓人夫控訴，男子阿豪（化名）明知妻子阿霞（化名）是有夫之婦，竟與妻子發生關係，還在她脖子留下留下烙印，甚至拍下「種草莓」照片，加註「愛到無怨無悔」傳給阿霞。人夫向小王提告求償60萬元精神撫慰金，一審台中地院判小王賠8萬元為適當；案經上訴，二審台中高分院判小王賠15萬元為適當，全案定讞。

根據判決書，陳男主張，阿豪明知妻子阿霞是有配偶之人，仍於2020年7月6日於住處與妻子發生關係，甚至還在妻子頸部種草莓，而且還拍下照片，並P上「愛到無怨無悔」6字傳給阿霞，此舉嚴重侵害配偶權，故提告求償60萬元精神撫慰金。

阿豪否認通姦，辯稱照片確實是他傳給阿霞，但並無其他意思。台中地院審理認為，截圖內容「愛到無怨無悔」，已逾越社會一般通念所能容忍之曖昧情愫，足以破壞他人間婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，已構成侵權行為，判阿豪賠8萬元為適當。

陳男不服提上訴，要求阿豪再給付52萬元的精神撫慰金。阿豪辯稱，阿霞跟陳男吵架，才會於該晚借宿他家，不過，2人並沒有同房睡覺、發生關係，當時他睡客廳，阿霞則與自己的老婆一起睡。

不過，阿豪警詢時曾稱，妻子早上帶小孩去上課後，便叫阿霞起床，但對方不願起床，反而緊抱、親吻他，哭訴著與陳男吵架很痛苦，隨後2人互相脫掉衣褲，他用下體磨蹭對方下體。另外，種草莓照片部分，阿豪也承認是他自己做的照片，上面加註的「愛到無怨無悔」字樣則是從網路上抓來的。

二審台中高分院勘驗相關事證後，認定阿豪明知阿霞有有配偶之人，還親吻、擁抱對方，並以下體摩擦，確實破壞陳男家庭幸福美滿，考量兩造情狀，判阿豪賠15萬元為適當，全案定讞。