大陸微信公眾號「我們的太空」日前發布正在月球背面的玉兔2號月球車探險成果，這趟旅程是10月29日下午進行，是玉兔2號第36個月晝的探險之旅，它駛出撞擊坑包圍的複雜地形，翻過了有史以來人類登月機具行駛過月球的最大陡坡，並在其周圍發現一個突兀立方體像個「神秘小屋」。此一消息引起網民熱議，有網民腦洞大開稱，難道這就是「廣寒宮」？

微信公眾號「我們的太空」12月3日發佈《艱難爬坡！玉兔迎來月背最大坡度 「玉兔2號駕駛日記」（28）》，介紹了玉兔2號月球車在2021年10月29日下午開始的第36個月晝的探險之旅。

在第36個月晝開始後，玉兔2號迎來的第一個挑戰就是複雜的地形：東側大型撞擊坑密布，形成了C型包圍；西北方則是隆起坡度高達10°的群嶺搭配兩個撞擊坑。圖為玉兔2號繞過撞擊坑爬上陡坡。圖為玉兔2號行走路線。（圖／微信公眾號@我們的太空）

報導說，旅程中玉兔2號駛出撞擊坑包圍的複雜地形，並且翻過了月球探險史以來最大的陡坡。抵達新的休眠點後，玉兔2號對周圍的天際線實施了環拍，而將環拍圖片放大，發現北側天際線處一個突兀的立方體物體像一個「神秘小屋」。

玉兔2號環拍時發現北側天際線處一個突兀的立方體物體像一個「神秘小屋」。網友戲稱為「廣寒宮」，距離約80米，玉兔2號將前往該處一探究竟。（圖／微信公眾號@我們的太空）

經過測量，「神秘小屋」距離當下位置約80米，玉兔2號將前往該處一探究竟，預計經過2到3個月晝的行駛就可以到達目的地。

報導表示，有大陸網友「腦洞大開」地說：「上面寫著三個大字——廣寒宮。」玉兔2號發現「神秘小屋」，也讓國外網友感到驚奇，不僅引發了許多人的關注興趣，一些「神秘事物愛好者社群」也在期待這是一個很「特別」的奇妙物體。

載著玉兔2號登陸月球背面的著陸器嫦娥4號。（圖／新華社）

據「我們的太空」介紹，在第36個月晝開始後，玉兔2號迎來的第一個挑戰就是複雜的地形：東側大型撞擊坑密布，形成了C型包圍；西北方則是隆起坡度高達10°的群嶺搭配兩個撞擊坑，它們將玉兔2號牢牢地限制在夾縫中。

儘管沿著正北偏東方向（紅色虛線所示）似乎有突圍的希望，但玉兔2號也對後續路線略感擔憂。從等高線圖看，東北方向等高線雖然相對稀疏，但在視野盡頭處又隱隱有閉合之勢，也許仍會是一片陡峭地形。最終，玉兔2號選擇進行了一次「爬坡挑戰」，停在了月午點。