陳文政烏龍爆料北屯場說明會有圓桌和碗筷，圖為現場直播畫面。民進黨提供

國民黨籍台中市議員陳文政今在台中市議會市政質詢時爆料，指民進黨於11月27日在台中市北屯區舉辦公投說明會擺桌設宴，民進黨發言人簡舒培回擊，國民黨抹黑奧步又來了！當天活動不旦有媒體記者，且民進黨也有網路直播，陳議員沒查證就在議會殿堂上烏龍爆料，應該被選民唾棄。

簡舒培出示畫面截圖指出，國民黨議員陳文政指控，副總統賴清德出席民進黨在北屯舉辦的公投說明會，台下有圓桌專用碗筷，結果被打臉是烏龍爆料。事實上，從各大媒體和民進黨直播就可以輕易發現，當天北屯說明會現場「根本沒有圓桌」，何來用餐？此外，賴清德副總統根本沒有出席北屯說明會。

簡舒培表示，陳議員可以向台中的記者朋友查證，或是到民進黨臉書、Youtube觀看影片都可輕易獲得真相，卻故意栽贓蔡英文總統與賴清德副總統，不禁令人質疑，就是在幫忙轉移中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒被查辦賄選一事。

簡舒培進一步指出，陳文政議員在市議會質詢時所用照片的活動會場，經民進黨查對後，是12月4日保生大帝總會在台中市清水舉行保生大帝會員大會，並不是民進黨11月27日在台中的公投說明會，時間地點明顯錯置，這就是標準的移花接木的抹黑手段。

簡舒培強調，事實真相不容被扭曲，陳文政甚至在臉書把誤植地點推給爆料民眾和助理，民進黨嚴正要求陳文政議員應立即針對烏龍爆料道歉，國民黨朱立倫主席也應該對於國民黨不斷上演的奧步抹黑負責，公開向全國國人道歉！