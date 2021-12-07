民進黨政府2025年太陽光電裝置容量要達20GW(百萬瓩)，太陽能大廠聯合再生董事長洪傳獻今天向政府提出緊急訴求，表示為避免容量太高中午占據供電饋線，應該在容量10GW以上時，對有裝置儲能電池業者，祭出躉購費率加成或是稅率減免，鼓勵光電發電存起來「在地消化」。

對政府20GW目標，洪傳獻有信心，說光電設置土地面積只需2萬公頃，但台灣有40公頃的廢耕農地、地層下陷區，因此土地沒有問題，饋線也不會是問題，「關鍵在政府有沒有決心要做！」

但是由於太陽能集中在正中午發電，這時可能會把輸電饋線占滿，洪傳獻今天出席能源周會議時，公開向政府提訴求，表示應該要訂定每條饋線的上限量，讓各地的太陽光電發出來的電自己用掉，或在當地消化掉。

至於具體作法，洪指出，光電在地消化，得搭配電池做儲能，政府可對有設置電池儲能的業者，給予太陽能躉購費率加成優惠，或者是給稅率減免，鼓勵設置。

目前太陽能裝置容量約6.8GW，他呼籲，等到10GW以上時，就要趕快建置儲能，因此現在就要去準備。