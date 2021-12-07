隨著聖誕節的腳步接近，台中長榮桂冠酒店在大廳打造一座近六米高的「粉紅幸福聖誕樹」，將整個酒店大廳變成代表「微幸福」的粉紅聖誕、超吸睛；不僅如此，為迎接國旅潮，該酒店特別打造了五款聖誕主題房與雙12住房及餐飲優惠，祭出入住即送金牌巧克力、巧克力鍋和超值禮物包吸客！

台中長榮桂冠推出的「聖誕可可住房專案」，除將房型特別升等到貴賓樓層豪華家庭房，並含4客自助早餐外，最大的特色是每房加贈大廳酒吧巧克力鍋一組（價值790元），以及該酒店榮獲2020年世界巧克力大賽亞太金牌的巧克力盤一份（價值325元），讓遊客在寒冷的冬天，透過熱情的巧克力也能感受到可可溫暖的感覺。

台中長榮表示，除了充滿耶誕氛圍的聖誕客房和巧克力外，每房還附贈價值上千元以上的聖誕專屬禮物盒一組，包含水蜜桃香檳一瓶、長榮夾腳拖四雙、歐舒丹沐浴組四入裝、耶誕老公公提袋等；另外，入住此專案還可參加即將於2022全新推出價值1780元的「長榮御藏雙層巧克力珠寶禮盒」抽獎活動，12/31前預訂「聖誕可可住房專案」，每晚6999元起。

此外，台中長榮同時為雙人出遊推出「雙12住房優惠專案」，12/10中午12點至12/13限時搶訂，高級雙人房每晚2424元起（約下殺23折）；套房3636元起（約24折），專案皆依房型含咖啡廳自助早餐，入住日期為12/10至2022年的1/28。

在餐飲部分，雙12優惠祭出「官網限定年菜東西軍優惠」，12/12至12/15期間，酒店官網線上購物推出中西式年菜優惠提貨券，「中式年菜外帶十人份」原價12888元，優惠價11888元；「西式年菜外帶四人組合餐」原價8888元，優惠價7888元；屢獲年菜評比肯定的「當紅炸子雞」原價1280元，優惠價999元。