為鼓勵雇主設置哺（集）乳室及托兒設施或措施，勞動部2022年第1期受理雇主申請經費補助，期間自2022年1月1日起至2月28日止，歡迎事業單位向所在地之勞工行政主管機關提出申請。

勞動部表示，企業提供員工托兒服務，有助於增加員工幸福感及對公司的向心力，並降低流動率，留住優秀人才。《性別工作平等法》第23條規定，僱用受僱者100人以上之雇主應提供哺(集)乳室與托兒設施或適當之托兒措施。

為鼓勵雇主提供前開設(措)施，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，雇主設置員工哺(集)乳室最高補助新臺幣(下同)2萬元；設置托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第1年最高經費補助300萬元，設置後或已設置者，每年最高補助50萬元；如雇主提供受僱者子女送托於托兒服務機構之托兒津貼或居家式托育服務者，每年最高補助60萬元。不限事業單位規模大小，皆可申請經費補助。

勞動部提醒，有意願申請111年第1期經費補助之事業單位，請於2022年1月1日至2月28日期間，至企業托兒與哺（集）乳室資訊網（ https://childcare.mol.gov.tw ）「線上申請補助專區」，填寫申請書表並上傳相關資料後，以書面列印郵寄至申請單位所在地之地方主管機關【縣市政府勞工、社會局（處）等】提出申請。如有疑問，歡迎洽詢勞動部1955服務專線。