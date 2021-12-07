韓國性感模特兒全藝珍擁有女神外貌和誇張S曲線，近年創業美體學院身兼皮拉提斯老師，傳授維持前凸後翹身材的秘訣，昔日曾替內衣品牌半裸上陣，掀起熱議；全藝珍人紅是非多，一直以來都被酸民批評是整形怪和修圖修很大，日前直接在IG曬出自拍短片，證明自己不是「修」來的。

全藝珍過去是很夯的網拍模特兒，身高166公分和體重48公斤，還擁有34C、24、35火辣三圍，因為經常拍攝泳衣或內衣廣告，一直都得保持完美體態；她有分享過自己喜歡做皮拉提斯，所以開了一間美體學院，用熱愛的皮拉提斯幫助其他也想擁有女神體態的人。

而全藝珍今年7月替內衣品牌拍攝一系列宣傳照，其中一張半裸上陣，只用手臂和長髮遮住胸前兩點，超大尺度引起網友暴動，但正反評論不一，甚至有人罵她是靠修圖，本人才不可能有這種完美身材。

不過，全藝珍都沒有太理會酸民的話，日前她一如往常在IG曬近況，她穿了一套超緊身衣物，上身胸口有個大洞，炸出C罩杯白皙雙球，往下看還有螞蟻腰跟蜜桃臀，超S級曲線讓人眼睛不知道該放哪；另外她還特地拍了3秒左右短片，對著手機鏡頭擺頭，像是間接打臉那些說她是修圖怪的人，證明她的身材並非靠修圖軟體後製。