四大公投將至，中選會表示，「選罷法」規定投票前10天不得報導、散佈民調資料，但是公投法沒有相關規定，而12月18日單獨辦理公投，前10日到投票當日，依法仍可宣傳公投或提出公投民調。

中選會表示，「公職人員選舉罷免法」與「公民投票法」，對民調規範或規制程度不同。選罷法規定，選舉公告發布日起到投票日10日前，任何人發布民調應載明相關資料；投票日前10日起至投票時間截止前，任何人不得再報導、散布、評論或引述民調資料，而「公投法」並無類似的限制。

中選會強調，公投前夕、含投票當天在內，依法「並非不得」宣傳公投或提出公投民調，這點與公職選罷法不同。不過，公投日當天仍有若干限制，像是投票所四周30公尺內、投票所內，不得有干擾、勸誘或妨害他人投票的行為等，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

此外，中選會補充，政黨或任何人，無論是否成立正反方辦事處，都可從事公投正反方意見的宣傳活動；依法成立正反方辦事處者，另有機會可代表正反方成為公投意見發表會的代表人或推薦代表人，或另可依法申設帳戶，從事公投經費募集。

中選會表示，至於立法院或行政院則是法定的當然反方，除可提出相關公投案的政府意見書外，也與提案領銜的正方相同，可代表正反方在公辦電視意見發表會或辯論會上，發表意見。