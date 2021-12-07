立委高嘉瑜。（陳信翰攝）

民進黨立委高嘉瑜受到林秉樞攻擊案件，受到社會大眾關注，意外牽扯出綠營網軍內鬥疑雲，犯案的林秉樞，更被起底，不論是過去的前科、家庭、人際關係，紛紛被爆料。近日還有報導指出，疑似公路總局IP，更改林秉樞的維基百科資料。

不過有網友「玳瑁貓」在《觸極者 The Reacher》臉書專頁投稿指出，相對於綠營，藍營在網路這一塊，倒是過於的「天真浪漫」。每次發生什麼事，風向幾乎都是被對手牽著走。難得有些一針見血的公開發言，只要不是同溫層，自家人幾乎都是一盤散沙！最終招致有資源的敵人，第一時間衝過來霸凌或圍毆。長期下來，勝負自然不言可喻。

「玳瑁貓」強調，大家要做的，是理智判斷，多看多聽多思考，別輕易被左右。唯有讓網軍的影響力式微，才有可能漸漸消失，一切回到正軌。

前民進黨立委郭正亮今也在朱學恒直播提到藍營鑽木取火的哏圖，他說有藍營議員抗議這張哏圖，並自嘲說，藍營不只鑽木取火啦，至少還有射彈弓！