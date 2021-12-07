行政院長蘇貞昌今（7日）下午7時許，前往新北市永和區參加市議員羅文崇舉辦的公投說明會。（葉書宏攝）

行政院長蘇貞昌今（7日）下午7時許，前往新北市永和區參加市議員羅文崇舉辦的公投說明會。（葉書宏攝）

行政院長蘇貞昌今（7日）下午7時許，前往新北市永和區參加市議員羅文崇舉辦的公投說明會。（葉書宏攝）

行政院長蘇貞昌、立委張宏陸、立委林楚茵今（7日）晚間7時許，前往新北市永和區參加市議員羅文崇舉辦的公投說明會，蘇貞昌細數民進黨執政後的教育、育兒政績，痛批國民黨不要再來亂，12月18日一定要踴躍出來投票，「四個不同意，台灣更有力！」

蘇貞昌表示，上任以來，政府將非洲豬瘟疫情阻絕於國境之外，亞洲國家僅剩下台灣、日本有守住；阻絕新冠肺炎防疫有成，在主要國家確診數上千、上萬的同時，全球確診超過2.6億人，台灣今日本土新增0例；此外，蔡政府拚經濟，加薪減稅增福利，經濟逆勢成長創11年新高，明年不僅基本工資調漲，軍公教調薪幅度也達到25年來新高。

蘇貞昌也說，經濟成長全民共享，全民領五倍券，只要明年4月30日前出生地都可以領；當時國民黨為反對美豬，甚至在國會殿堂糟蹋豬隻內臟，核四15年浪費3000億，又建在地震帶上，核安難以保障，在台灣建造電塔並不容易，每一度電都應珍惜。

蘇貞昌指出，為了讓台灣能夠在發電時避免空汙，因此規畫建設第三接氣站，如今的三接設計已經大幅減少面積、完全避開藻礁。倘若移至台北港，不僅會影響更多藻礁，更會經過人口密集區，影響更多民眾生活。

蘇貞昌進一步提到，萊克多巴胺牛肉自國民黨時期開放已經9年，至今一年進口高達6噸，AIT處長都表示自己與孩子們在美國吃豬肉也都平安無事，顯然含萊克多巴胺豬肉不似國民黨所抹黑的那樣有問題。台灣不能自外於國際社會，若要加入國際貿易組織，台灣必須按照國際標準開放公平貿易。

蘇貞昌提到，公投若綁大選，2018年邊投票邊開票、投到半夜兩點的狀況又會再次出現。蘇貞昌呼籲在場民眾，一定要出來投票、一定要4個不同意，讓台灣更有力。