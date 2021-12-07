110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第二階段預賽，地主高雄義守大學7日火力大爆發，單場飆進18記三分球，終場128比72大勝56分，讓本季從二級升上一級的台中科大受到另一場震撼教育。

義守射手陳品銓此役首節就三分準度極高，7投5中搶下15分，最終全場進帳個人UBA生涯單場新高24分，賽後表示，今年暑假因為車禍皮肉傷加上打新冠疫苗，練球上斷斷續續，也影響出手信心，經過學長蘇文儒、教練廖哲億的開導，對台中科大這場比較放開投，「主要是心理問題不太敢出手，5日比賽結束後，億哥（廖哲億）叫我不要想太多，球拿到投就對了，對我幫助蠻大的。」

目前碩一的陳品銓表示，看到學長呂威霆、蘇文儒可以前往職業球隊發展，內心也有同樣期許，不過自認還無法跟更高層級的球員比，所以選擇留下來繼續增進自己、多累積經驗，進攻手段上也要更多元。

本戰義守大勝，本階段預賽暫時取得2勝1敗，接下來還有3場硬仗，廖哲億指出，對台中科大賽前預定就是要拿下勝利，球隊雖然看來外線火力爆發，防守上失分還是比較多，得再多留意，「因為學校借場地不易，平常其實在義大體育館練球次數不多，主要是在三民家商練，希望後續比賽外線還是可以這麼準，後面場場都是硬仗，防守球員也得做好。」

從高師大降轉至義守大學的大一後衛陳緯，本戰是個人轉隊後首場賽事，貢獻12分、2籃板、2助攻、2抄截，另一位大學新鮮人余祥平贊助19分；台中科大以林辰昕25分最高。

本季轉戰義守大學的後衛陳緯首度上場。（大專體總提供）

義守大學余祥平飆19分。（大專體總提供）