嘉義市友忠公園日前出現1名男孩獨自拉推車賣方塊酥，經詢問得知男孩出身單親家庭，父親在1個月前過世，家中留下重病阿嬤與聾啞的姑姑需照顧，男孩只好放學後到公園擺攤貼補家用；消息曝光後大批網友說要到場支持，不料男孩攤位近日卻遭人檢舉，好在附近洗車場老闆願意無償提供場地，才解決男孩的困境。

承天府環島慈善會理事長顏維勳日前在臉書透露，他某天開車經過嘉義市友忠公園時，發現有男孩正拉著手推車徘徊，推車上賣方塊酥，好奇詢問下才得知16歲的男孩本身是單親低收家庭，1個月前父親過世，家中剩下阿嬤和姑姑，阿嬤雙眼失明且慢性病纏身、1星期要洗3次腎，姑姑則是聾啞人士，男孩因此決定課後擺攤貼補家用。

嘉義友忠公園1名男孩獨自拉推車賣方塊酥，男孩出身單親家庭，父親在1個月前過世，家中重病阿嬤與聾啞的姑姑需照顧，男孩只好放學後擺攤貼補家用。（翻攝自顏維勳臉書）

顏維勳說，男孩的另1名姑姑遠嫁台北，後來決定回來幫忙家裡，男孩才到公園賣方塊酥，希望幫忙分擔姑姑重擔；顏也為此幫忙在臉書成立團購社團，吸引不少網友加入；不過近日卻傳出男孩在公園擺攤遭人檢舉，一度無處可賣，好在附近的洗車場老闆看到貼文後，義不容辭跳出來將空地讓給男孩賣，對男孩說「我免費給你賣沒關係」。

目前徐姓小弟平日每天約4時至6時會在嘉義友忠公園旁的洗車場空地賣方塊酥，男孩的故事在網路傳開，許多當地人、外地人都紛紛發揮善心加入團購，也有人直接到現場「掃攤」力挺，目前團購社團已近600多人參加，顏維勳說，「貼心的善友擔心徐小弟感冒影響了課業太晚回家，更是擔憂阿嬤和一位聾啞的姑姑在家，都用「掃攤」來支持徐小弟，希望徐小弟可以早點回家休息和照顧阿嬤。」