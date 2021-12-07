台灣人吃鍋習慣配白飯，但薑母鴨店卻只提供麵線，有網友就好奇，為什麼薑母鴨店沒有賣飯？貼文引起熱議，有內行人分析，因為薑母鴨店是點菜式的，如果吃飽了就不會再繼續點菜，而白飯比較容易讓人有飽足感，再者賣麵線的利潤更高。

一名網友今(7日)在PTT上發文表示，他覺得薑母鴨跟火鍋很像，都是一鍋湯底把料丟進去煮，但火鍋通常都有飯可以點，而薑母鴨都只有麵線而已。感覺薑母鴨配飯吃也很好吃吧？讓他很納悶，「為什麼薑母鴨沒有飯？」。

貼文引起熱議，網友紛紛表示，「我第一次吃也是在找白飯在哪」、「那是賣麵線附贈的湯」、「因為大部分的人都是喝酒聊天的吧，麵線有人叫再煮就好，不會浪費」、「滷味攤也沒有飯」。

而有老饕指出，薑母鴨不像火鍋是配好料後定價的消費模式，而是想吃什麼點什麼料，但因為白飯相較麵線飽足感更高，如果賣白飯可能會降低火鍋料、配料、青菜的銷量，「你吃飯就吃飽了，他還賣什麼加點」。而在薑母鴨店工作的網友曾表示，薑母鴨店主要是靠配料賺錢，火鍋料、蔬菜的利潤有300%；而麵線的利潤更高，一人份成本為10元，利潤高達400%。