中國人民銀行（大陸央行）昨天宣佈降準0.5個百分點，將釋放長期資金約1.2兆元人民幣，今年內第二次全面降準，釋放了哪些信號？大陸官媒「央視財經」微信公眾號今天（7日）刊發評論稱，「把全面降準的好鋼用在刀刃上」。

評論稱，今年內的第二次降準如期而至，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，意味著釋放長期資金約1.2兆元。人行這次降準的目的是加強跨週期調節，優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支持實體經濟。

評論稱，今年下半年以來，國外新冠變異毒株來勢洶洶，供應鏈吃緊、通膨抬頭等給全球經濟復甦帶來巨大挑戰，也給大陸國內疫情防控、經濟穩定增長帶來較大壓力。中小微企業是穩就業和保民生的關鍵，是中國經濟的韌性和潛力所在。雖然近期一些不利因素對中小微企業發展的影響趨於減弱，但復甦基礎仍然不穩固。通過降準可以對衝經濟下行壓力，支持實體經濟特別是中小微企業發展。可以說，適度降準正當其時。

評論稱，調整存款準備金率是中國貨幣政策中非常重要的工具之一，被視為「定海神針」。這次降準能為金融機構提供低成本、長期限穩定的流動性，以銀行為核心的金融機構，貸款的額度和投放貸款的能力有望明顯增強。

評論稱，但降準的目的能否真正實現，取決於金融機構能否精准引導資金流向實體經濟的「乾涸之地」、實現「精準滴灌」，關鍵還是要「好鋼用在刀刃上」，把降準釋放資金充分用好、用對地方。

評論稱，實體經濟的「獲得感」，決定著利好政策的實施效果。這就需要金融機構持續深化金融供給側結構性改革，完善內部資源配置，把服務實體經濟放到更加突出位置，把關注的目光更多投向製造業、中小微企業、綠色發展等實體經濟重點領域。

評論稱，12月6日召開的中共中央政治局會議強調明年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」，指出「穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕」。把全面降準的「好鋼」用在「刀刃」上，是把會議精神落到實處的重要內容之一。