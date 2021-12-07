大陸觀察者網報導，大陸海關總署網站7日發布公告稱，據海關統計，按美元計價，今年前11個月中國進出口總值5.47兆美元（約合新台幣151.8472兆元），同比增長31.3％。這意味著，中國在「十四五」開局第一年便提前完成目標。

此前公布《「十四五」商務發展規畫》，在「十四五」期間，中國貨物貿易預期目標為：到2025年，中國貨物貿易規模達到5.1兆美元。

今年9月，海關總署研究中心主任萬中心曾在2021中國服貿會「服務貿易開放發展新趨勢高峰論壇」上預測，如果不出現極端情況的話，今年中國貨物貿易進出口會實現兩位數的增長，達到5.1兆美元，中國貨物貿易的國際市場占比將進一步提升至15％左右。

他指出，中國貨物貿易在「十二五」、「十三五」期間的年均增速分別為7.6％、2.6％，《「十四五」商務發展規畫》的預期目標是，「十四五」期間年均增長2％。

海關總署網站公告指出：據統計，按美元計價，今年前11個月中國進出口總值5.47兆美元，同比增長31.3％，比2019年同期增長31.9％。其中，出口3.03兆美元，同比增長31.1％，比2019年同期增長33.9％；進口2.44兆美元，同比增長31.4％，比2019年同期增長29.6％；貿易順差5817.1億美元，同比增加29.8％。

按美元計價，11月份中國進出口總值5793.4億美元，同比增長26.1％，環比增長12.2％，比2019年同期增長42.8％。其中，出口3255.3億美元，同比增長22％，環比增長8.4％，比2019年同期增長47％；進口2538.1億美元，同比增長31.7％，環比增長17.6％，比2019年同期增長37.7％；貿易順差717.2億美元，同比減少3.4％。

對東協、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長。前11個月，東協為中方第一大貿易夥伴，中國與東協貿易總值5.11兆元，增長20.6％，占中國外貿總值的14.4％。其中，對東協出口2.81兆元，增長18.9％；自東協進口2.3兆元，增長22.8％；對東協貿易順差5094.7億元，增加3.8％。

歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為4.84兆元，增長20％，占13.7％。其中，對歐盟出口3.01兆元，增長23.9％；自歐盟進口1.83兆元，增長14.2％；對歐盟貿易順差1.18兆元，增加42.5％。

美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為4.41兆元，增長21.1％，占12.5％。其中，對美國出口3.36兆元，增長19.2％；自美國進口1.05兆元，增長27.5％；對美貿易順差2.31兆元，增加15.8％。

日本為中國第四大貿易夥伴，中日貿易總值為2.2兆元，增長10.7％，占6.2％。其中，對日本出口9790.3億元，增長8.8％；自日本進口1.22兆元，增長12.2％；對日貿易逆差2422.8億元，增加28.4％。