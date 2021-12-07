拜登政府周一公布對抗全球貪腐計畫，當中包括協助外國政府增加金融透明化，以及對美國不動產購買設立新規、以避免有心人士用來洗錢。這項計畫發布時間恰巧是拜登政府周四舉行首屆線上民主峰會的前夕。白宮官員表示，共有一百多國將參加這場峰會。