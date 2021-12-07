拜登政府發布 對抗全球貪腐計畫 21:112021/12/07 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登政府周一公布對抗全球貪腐計畫，當中包括協助外國政府增加金融透明化，以及對美國不動產購買設立新規、以避免有心人士用來洗錢。這項計畫發布時間恰巧是拜登政府周四舉行首屆線上民主峰會的前夕。白宮官員表示，共有一百多國將參加這場峰會。 雲縣府籲中央 助日統永續經營 時論廣場》孤立的中國更危險（江靜玲） 時論廣場》美國抵制冬奧 傷皮不動骨（呂志翔） 疫情控制得宜 離岸風電產業與政府攜手穩健推動風場建置 #全球 #拜登政府 #對抗 #貪腐 #有心人士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》拜登EV補貼法案 特斯拉馬斯克：不該過關 15:232021/12/07 財經 蕭茲將接棒德國總理 拒回答是否杯葛北京冬奧 19:152021/12/07 國際 白宮宣布對北京冬奧會進行外交抵制 陸外交部諷：美政客未受邀 別自作多情 10:292021/12/07 兩岸 守護老榕 全球人壽希望園區落成 04:102021/12/07 地方新聞 美國外交抵制北京冬奧 外交部：理解尊重美國決定 11:412021/12/07 政治 《國際產業》今年全球廣告支出再躍增 谷歌、Meta占比升高 14:492021/12/07 財經 美空軍難敵中國大陸 專家曝6大補救方向 17:562021/12/07 軍事 全球首例！AI算心臟鈣化風險 點健保App就知血管有無問題 14:042021/12/07 生活 拜登「未通過中國大陸測試」 美學者痛批：他失敗了 19:262021/12/07 國際 財經熱門新聞 台灣要找下一個護國神山？ 張忠謀淡定「吐1字」回答 - 財經 台股暴力拉尾誰幹的？專家曝1疑點 莊家暗號來了 - 財經 股神唱衰...比特幣、元宇宙玩完？ 他曝台積電董座這樣看 - 財經 51年次明年可領老年年金？勞保局提醒有這條件 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》國泰不忍了 砍掉這家賠錢貨 曝驚人虧損 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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