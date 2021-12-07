德國新政府明天就職，德國「經濟週刊」報導，將接任總理的蕭茲曾向中國國家主席習近平傳話，表示他將延續前總理梅克爾的務實路線，並支持歐盟與中國簽署投資協定。

德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）5日報導，一位不具名的歐盟外交官透露，即將接任德國總理的蕭茲（Olaf Scholz）10月時曾透過歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）向習近平傳話，表示上任後將延續梅克爾（Angela Merkel）的務實路線。柏林外交圈也證實有這件事。

蕭茲還說，他支持歐盟與中國簽訂投資協定，並會約束自由民主黨（FDP）和綠黨這兩個聯合執政的夥伴。這兩黨都認為應該對中國更強硬。

梅克爾務實路線在此指的是對新疆、香港和台灣議題相對低調，避談民主和獨裁體制的對抗，相對來說滿足北京的期待。去年下半年，梅克爾在歐盟輪值主席任內，成功完成歐盟與中國投資協定的談判。

報導說，梅克爾顯然擔心自己的務實路線無法延續。一名政府發言人證實，9月大選後，梅克爾曾和勝選的蕭茲討論中國政策，知情人士透露，梅克爾向他表達了對未來中國政策的憂心。

在這次大選勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨、綠黨等三個政黨，今天正式簽署聯合執政協議，國會預計明天選出現年63歲的社民黨候選人蕭茲出任新總理。

蕭茲今天在記者會上被問到德國是否跟進美國外交抵制北京冬季奧運，以及對歐盟與中國投資協定的立場時，他都拒絕回答。

不過，他對美國總統拜登推動民主國家合作表示讚揚，強調跨大西洋的自由、民主、法治和人權同盟是德國外交的基礎。