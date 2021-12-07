趕在封館之前與舊金山巨人隊續約成功的先發投手伍德（Alex Wood），他把自己的推特大頭照改成空白圖來支持球員工會。7日伍德還發文力挺全壘打王邦茲（Barry Bonds），表示就算邦茲有使用類固醇，那也不該影響他被選入棒球名人堂。

伍德寫道：「你有沒有沾上類固醇很重要嗎？任何人都能看出來，早已經有用藥者入選名人堂了。邦茲也應該進去，我不認為有理由把他拒之門外。」巨人球迷還是有很多支持邦茲的，他們也很高興地回應稱讚伍德是「真正的巨人球員」。

大投手「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）也是牽涉到類固醇而被擋在名人堂之外，同樣身為投手，伍德支持克萊門斯。伍德寫道：「他的生涯WAR（勝場貢獻值）有140，拿下過350場勝投，自責分率3.10，他的成績足夠進入兩次名人堂。我不支持類固醇，但已有用藥者入選的情況下，他們兩人也應該入選。」

邦茲的得票率已經超過6成了，只是達不到75%門檻，伍德所說的這個理由，其實也是很多棒球作家抱持的看法。前大聯盟總裁賽里格（Bud Selig）被認為促成了禁藥年代，讓比賽蓬勃發展，資方和球員賺飽飽，最後賽里格入選名人堂（今日競賽委員會93.7%選票），那些他帶起來的球員反倒不能進去。