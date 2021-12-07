據芬蘭媒體Iltalehti的報導，芬蘭選擇洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)的F-35閃電2型，作為下一代主力戰機，其預算大約是100億歐元，也就是3100億新台幣。

防衛部落格(Defense Blog)報導，12月15日報導稱，芬蘭國防軍已提出採購F-35戰鬥機的草案，計劃斥資約100億歐元，以更換服役30多年的麥道F/A-18C大黃蜂戰機(Hornet Fighter)。

芬蘭對F-35的興趣，與瑞士的決定有關，瑞士在確定夠買F-35以後，今年11月，瑞士國防部材料司司長桑德柏格(Martin Sonderegger)剛好訪問赫爾辛基，並且會見芬蘭國防部資源政策司司長韋斯屈萊(Raimo Jyväsjärvi)。

消息人士透露，芬蘭政府幾乎已經定案了，大約十天內會正式對外公布。

芬蘭是北歐國家當中，與俄羅斯直接接壤的，歷史上發生過好幾次的蘇芬戰爭，因此國防壓力一直都很大。一種看法認為，在俄羅斯與西方的關係又趨於對立的當下，必須使用較先進的F-35才能與之抗衡。

F-35又分成空軍A型與陸戰隊B型(另有海軍C型不必考慮)，現在還不知芬蘭將採用哪一種。