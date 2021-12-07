2021年「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於明日(8日)在台北南港展覽二館舉行3天，聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能等四大主題，展場設置700家攤位，較去年成長40％，創下新高。主辦單位外貿協會估計，會有1萬名買主進場。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，700個攤位中，像是三星、西門子等指標性業者都來參展，德國、荷蘭、英國代表處也都將組團參展。且本屆除了既有的四大能源類別之外，更加入新興能源、綠電採購、能源管理，環扣全球最新動態。同時動員所有外館，舉辦線上展覽平台及視訊採購洽談會，媒合商機。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今出席展前記者會表示，SEMI能源產業部將持續凝聚政府、產業、學研法人各界聲音，建構台灣最完整的能源供需兩端交流平台，協助促進台灣再生能源產業發展，繼「矽盾」之後，為台灣打造第二層「綠盾」。

富崴能源董事長胡惠森表示，台灣當前綠電供給不足，需要加快發展新能源的速度，如能成功推動綠電交易進入自由市場，對於台灣能源結構轉型將深具里程碑意義。

除了虛實整合的展覽，Energy Taiwan也透過重磅論壇匯聚邀約政府、產業與學界深度對話交流，探索台灣再生能源發展的下個10年。「太陽光電高峰論壇」將在 8 日登場。「淨零轉型與綠能推動高峰論壇」以及「離岸風電產業高峰論談」、「減碳淨零行動論壇 — 打造企業永續競爭力」，則於 8日、9 日、10日登場，分別從政策、產業、民生三大面向探討能源轉型新目標，以及風能如何結合儲能的新未來。