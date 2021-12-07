「山谷燈光節」7日晚間在海拔1956公尺的梨山賓館前進行開燈儀式。（陳淑娥攝）

「山谷燈光節」7日晚間在海拔1956公尺的梨山賓館前進行開燈儀式。（陳淑娥攝）

「山谷燈光節」7日晚間在海拔1956公尺的梨山賓館前進行開燈儀式。（陳淑娥攝）

「山谷燈光節」7日晚間在海拔1956公尺的梨山賓館前進行開燈儀式，兩棵高28公尺的雪松妝點上絢麗繽紛LED燈泡，遠從思源啞口就可眺望，現場吸引超過300名住宿遊客與梨山居民共賞；谷關溫泉公園萬朵LED玫瑰燈海也同步開展，展期將持續到跨年1月2日。

「山谷燈光節」由交通部觀光局參山國家風景區管理處舉行，代理處長曹忠猷、福壽山農場場長侯榮芳、台中市和平區公所秘書王正顯、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、竹竹苗區域觀光聯盟總召江百松等30名貴賓參與開燈儀式，也邀請梨山教會唱詩班演出，高齡93歲耆老楊德福長老以泰雅族語為活動祈福。

曹忠猷表示，梨山谷關是首次辦理燈光節，就是要結合梨山風景區的原民節慶活動，並營造耶誕佳節及歡慶新年的幸福氛圍。「Trahu！光耀梨山」（註：Trahu為泰雅族語讚美之意）是山谷燈光節的焦點，梨山賓館前兩棵28米高的雪松，透過燈光師擷取梨山、谷關特產「水蜜桃、梨、蘋果與甜柿」的果色，傾心調製出專屬在地的「梨山金」，以數萬顆LED燈具，披上色彩絢爛的耶誕外衣，讚嘆這高聳且富有靈性的身影，點綴上浪漫無比的氛圍，歡迎遊客把握機會一起來梨山谷關賞燈遊玩。

參山處指出，梨山遊客中心、梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口與櫻緣丘停車場等遊客動線上，也都布置幸福洋溢的特色燈組；谷關燈區以谷關溫泉公園的「心花朵朵開」為主軸，萬朵LED粉紅玫瑰中襯托著夢幻麋鹿馬車，天還沒暗就已經成為遊客的打卡熱點；入關博物館周邊的「星谷光廊」、「福臨山谷」等原民泰雅風情的特色燈組與造景，讓遊客來谷關除了泡溫泉，還多了夜遊的好去處。

參山處指出，點燈期間每個週末（12／11、12／18、12／25）於谷關溫泉公園、梨山賓館廣場將有原住民歌手藝人舞炯恩、讚薇、黑旋風樂團，以及梨山在地原火樂團獻唱，還有原住民舞蹈演出、手工藝DIY等，邀請遊客一起來梨山風景區體驗山谷燈光節。更多活動詳細內容請上活動網頁(https：／／lishanguguanlightfestival.weebly.com )與【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】臉書粉絲專頁查詢。