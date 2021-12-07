WHAT’S POPPIN - KANGAROO CLUB

《紐約郵報》（New York Post）6日報導，41歲的美國著名節目主持人與男演員坎農（Nick Cannon），先前在主持節目時，合身的西裝褲出現「巨大突起」，讓網友狂用他的名字開雙關語低級玩笑，並恍然大悟，稱如此「天賦異稟」的男人，才能疑似在2年內讓3名女性生下4個小孩。

《紐約郵報》專欄網站「第6頁」（Page Six）表示，坎農3日在主持脫口秀《尼克‧坎農秀》（The Nick Cannon Show）的流行文化新聞「有啥新鮮事」（WHAT’S POPPIN）環節時，觀眾們「完全無法專心」，因為所有人都被坎農合身西裝褲上的「巨大突起」給驚呆了。

相關畫面立即在推特等社交媒體網站上瘋傳，有網友開玩笑地表示，坎農「確實擁有一管大砲（Cannon）」；還有網友稱尼克‧坎農的真名可能是「迪克‧坎農」（Dick Cannon，Dick也指男性生殖器，Cannon如前所述）；而針對坎農目前疑似與4女育有7子女、尤其是近2年內據稱有4名子女出生的狀況，一名網友「恍然大悟」，稱原因應該是坎農的「射程」特別長。

Alyssa Scott has announced on Instagram that she has welcomed a baby named Zen on June 23rd.



This is Nick Cannon's seventh child and fourth in a year, with three babies being born just last month. pic.twitter.com/SSWnUWj403 — Affinity Magazine (@TheAffinityMag) July 8, 2021

Abby De La Rosa giving us the 3-month update on her and Nick Cannon’s twin sons Zillion and Zion! ❤️ (📸: @gettyimages) pic.twitter.com/IeIcWyQnK3 — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) September 18, 2021

坎農2008年與著名美國歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）結婚，異卵雙胞胎女兒夢露（Monroe）和兒子摩洛肯（Moroccan）2011年出生；兩人2016年正式離婚後，坎農2017年2月與曾兩度入圍美國小姐的模特兒貝爾（Brittany Bell）生下兒子高登（Golden），2020年12月再生下女兒葵恩（Powerful Queen）；2021年6月14日，坎農與國際DJ羅莎（Abby De La Rosa）的雙胞胎兒子錫安（Zion）與錫立安（Zillion）出生，但模特兒史考特（Alyssa Scott）也於同月23日產下一名男嬰贊（Zen），而孩子的父親據稱也是坎農，不過未獲得坎農本人的證實。