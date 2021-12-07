經濟部長王美花今（7日）與美國商務部長Gina Raimondo跨海視訊會談，宣布共同建立「台美科技貿易暨投資合作架構」 (TTIC)，目的在結合雙方廠商互補優勢，或大雙向投資。同時我方希望在各項合作基礎上，進一步與美方攜手拓展第三國基礎建設，以及協助我業者參與美國重建美好(BBB)計畫。

王美花及Raimondo會中討論了台灣在全球供應鏈所扮演關鍵角色，以及台美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資的重要性。

會後她表示，台美雙方於半導體、5G、電動車及其零組件等領域，均深具合作潛力，台美TTIC可結合雙方廠商的互補優勢，擴大雙向投資，深化雙邊經貿連結，達成關鍵供應鏈多元化目標。

2020年美國為我第2大貿易夥伴，台灣則是美國第9大貿易夥伴。COVID-19疫情之下， 2020年台美貿易總額超過830億美元，仍成長2.38％，今年1到10月雙邊貿易額超過855.9億美元，較去年同期成長26.19％。