「2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，首次移師臺南的全臺祀典大天后宮外廣場宴請辦桌料理；來自貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜，及巴拉圭等5個邦交國駐臺大使及代表、海鮮及牛肉進口商等人，均親自全程參與。

由外交部、台南市政府主辦，委由外貿協會執行「2021中南美洲海鮮牛肉採購成果發表暨辦桌推廣會」，今(7)日在臺南的全臺祀典大天后宮外廣場宴請辦桌料理，外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、臺南市政府市長黃偉哲與外貿協會副秘書長王熙蒙代表致詞。

邀請來臺的貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜及巴拉圭等5個邦交國駐臺大使及代表、海鮮及牛肉進口商、台南餐飲業者及卓越、榮譽市民等共襄盛舉。期能透過辦桌生活化的料理手法，拉近國人與友邦的距離，鼓勵未來餐飲業者及消費者多加選購中南美洲友邦的海鮮、牛肉等特色食材。

該活動透過臺南當令季節食材和料理手法，呈現出友邦食材不同凡「饗」的全新滋味。辦桌料理是台菜的精華，也是台灣熱情好客精神的展現，此次邀請到台南在地知名總鋪師，臺南市褔爾摩沙廚藝協會創始會長汪義勇(阿勇師)及現任會長蔡裕峰(阿峰師)，運用自有邦進口的白蝦、龍蝦、牛肉、酪梨、辣椒醬、咖啡等食材，結合台南魯麵羹、蝦仁卷、土魠魚、米糕等特色料理，設計出整套的辦桌宴席。藉由總鋪師的手藝，讓五國大使及代表體驗臺灣濃厚的人情味，並以此促進雙邊飲食文化的交流。

辦桌意味團員，慶祝重要活動，也是最快把友邦的優質海鮮、牛肉介紹給消費者方式，融入民眾的日常生活與文化。現場臺南大天后宮也特別準備媽祖賜福的祈福包贈送給各國大使，不僅祈求來年的風調雨順更祝福臺灣與友邦國家雙邊貿易再創高峰。

外交部與貿協自2017年連續五年辦理牛肉、海鮮採購洽談會，共協助38家(次)我國進口商與103家(次)友邦業者洽談，洽談場次達631場，期間自友邦進口牛肉成長4.3倍、海鮮成長2.6倍，成果豐碩。今年協助來自五國友邦21家牛肉、白蝦及龍蝦供應商，與14家我國進口業者洽談，總計洽談60場次，總進口成交金額更是高達6925萬美元。顯示國人對於牛肉、海鮮的需求很大，商機潛力無窮。

臺灣與瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜三國簽訂自由貿易協定(FTA)，迄今已超過13年，雙邊貿易總額逐年成長。今年11月26日台灣與貝里斯經濟合作協定在立法院院會通過，該協定生效實施後，將有助促進兩國雙邊貿易、投資等領域的交流與合作，未來有機會在國內就以平易近人的價格享用來自中美洲友邦的龍蝦及白蝦，歡迎國內餐飲業者及消費多加選購。